На два года закроют улицу Викулова в Екатеринбурге

В начале февраля министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области планировало обратиться в администрацию Екатеринбурга в связи с перекрытием улицы Гоголя возле корпуса с дипломатическими миссиями. Речь идет о комплексе зданий по улице Гоголя, 15, где находятся генконсульства Великобритании, Венгрии и Кипра, а также посольство Белоруссии. Из-за перекрытия улицы проезд к зданиям оказался затруднен. К решению ситуацию подключился и подрядчик. Компания запросила информацию о дипломатических автомобилях, которым нужно обеспечить проезд к зданию.