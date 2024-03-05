Мать из Кузбасса заперла 8-летнего ребёнка одного в квартире на двое суток

Как сообщает «АиФ-Новосибирск», в столице Сибири завели уголовное дело в отношении матери, которая бросила 8-летнего ребёнка одного в квартире на двое суток. Инцидент произошёл 1 марта по улице Сиреневая в Новосибирске.
Мальчик звал на помощь и не знал, где его мама. Спасатели проникли в квартиру с помощью альпинистского снаряжения. По рассказам очевидцев, в свои 8 лет он не помнил, когда родился, а соседи подозревают у ребёнка отставание в развитии.
Известно, что мать с сыном сняли квартиру в конце 2023 года. Семья переехала в Новосибирск из Кемеровской области. Саму женщину соседи не видели и не слышали. Судя по камерам видеонаблюдения в подъезде, у матери мальчика необычный внешний вид — дреды.
Сейчас ребёнка хочет забрать его бабушка, жительница Гурьевска. О случившемся она узнала от сотрудницы ПДН и не знает, почему её дочь оставила сына одного на двое суток.