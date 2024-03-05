Мать из Кузбасса заперла 8-летнего ребёнка одного в квартире на двое суток

Мальчик звал на помощь и не знал, где его мама. Спасатели проникли в квартиру с помощью альпинистского снаряжения. По рассказам очевидцев, в свои 8 лет он не помнил, когда родился, а соседи подозревают у ребёнка отставание в развитии.