Антон Алиханов рассказал о ремонте дорог и зданий в Полесске

Также в рамках поездки обсудили ремонт подъездных дорог к зданию пивоварни «Бланкенштайн» в Полесске и к школе-музею «Вальдвинкель» в поселке Ильичево, капремонт здания Полесской детской музыкальной школы, моста на автодороге «Полесск — Большаково» и участка дороги «Полесск — Головкино — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин.