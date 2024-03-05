Антон Алиханов рассказал о ремонте дорог и зданий в Полесске

В Полесске предстоит капитально отремонтировать одну из центральных улиц — Театральную. Об этом губернатор заявил в ходе рабочей поездки в Полесский муниципальный округ. Как сообщает пресс-служба областного правительства, запланирована полная замена инженерных коммуникаций, обустройство дорожного покрытия и создание инфраструктуры. Будут решеныи проблемы жителей с подтоплением придомовых территорий, засором сетей канализации.
Также в рамках поездки обсудили ремонт подъездных дорог к зданию пивоварни «Бланкенштайн» в Полесске и к школе-музею «Вальдвинкель» в поселке Ильичево, капремонт здания Полесской детской музыкальной школы, моста на автодороге «Полесск — Большаково» и участка дороги «Полесск — Головкино — Матросово» с устройством разводного моста через реку Немонин.