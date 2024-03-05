Волгоградцам на 8 марта прогнозируют морозы до 13 градусов

Синоптики дали прогноз погоды в Волгоградской области на 8 марта. Международный женский день в регионе будет морозным.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС, в пятницу на территории региона не прогнозируются существенные осадки. На дорогах возможна гололедица. Западный, юго-западный ветер подует со скоростью 5−10 м/с.
В районах области температура воздуха в ночь на 8 марта составит −2…-7º, при прояснении −8…-13º, днем +3…-2º, в отдельных северо-восточных районах −2…-7º. В Волгограде в ночные часы в пятницу будет −4…-6º, днем 8 марта +1…-1º.