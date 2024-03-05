Волгоградцам на 8 марта прогнозируют морозы до 13 градусов

В районах области температура воздуха в ночь на 8 марта составит −2…-7º, при прояснении −8…-13º, днем +3…-2º, в отдельных северо-восточных районах −2…-7º. В Волгограде в ночные часы в пятницу будет −4…-6º, днем 8 марта +1…-1º.