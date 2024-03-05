Пассажиров маршруток стали штрафовать за непристегнутый ремень

Межрегиональная ассоциация перевозчиков обратилась за разъяснениями по данному случаю в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Там ответили, что в настоящее время вопросы безопасности пассажирских перевозок находятся в центре внимания. Во время проверок такого транспорта пресекаются все нарушения ПДД. В правилах есть пункт, где указано, что в оборудованном ремнями безопасности транспорте нужно пристегиваться. Исключение в маршрутке можно сделать для беременных женщин и людей, у которых есть для этого медицинские противопоказания.