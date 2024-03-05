Погода в Крыму на 8 марта 2024 года: синоптики обещают мокрый снег

В этом году весна в Крыму началась намного раньше марта. Уже в конце февраля жители и гости полуострова почувствовали тепло приближающегося сезона. Многие даже начали строить планы на ближайшие длинные выходные в честь 8 марта. Но синоптики не советуют спешить, ведь яркое солнце может смениться густым туманом, а плюсовые отметки резко упадут ниже нуля.
Погода в Крыму на 8 марта 2024 года
Как сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 7 марта полуостров накроют холодные воздушные массы. Под конец рабочей недели ожидается выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, поэтому температура воздуха упадет до −3 градусов ночью, и от 0 до 5 градусов тепла днем.
— В праздничные дни — 8 и 9 марта — мы ожидаем прохладную погоду, будут осадки в виде дождя и даже мокрого снега. Температура в ночной период опустится до −4. Это холодно, относительно начала весны, — сообщила КП-Крым синоптик.
По словам метеоролога, наступление циклона жители Крыма ощутят уже под конец вторника. Солнце затянется густыми тучами, а по утрам можно будет увидеть туман и иней. В некоторых районах возможны небольшие дожди. С каждым днем температура будет понижаться на один-два градуса. Так, к 7 и 8 марта погода будет неустойчивой, так как Крым остается в области пониженного атмосферного давления.
Но синоптик предупреждает: тепло вернется в Крым уже со следующей недели. Холодные воздушные массы сменятся теплыми, а на полуострове снова выглянет солнце.
Погода в Крыму на март 2024 года
Напомним, по информации синоптиков Крымского гидрометцентра, в этом году начало марта не разочаровало крымчан и гостей полуострова. Первые дни месяца подарили местным жителям и гостям Крыма по-настоящему весеннюю погоду с солнцем и плюсовыми отметками.