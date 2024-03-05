Погода в Крыму на 8 марта 2024 года: синоптики обещают мокрый снег

По словам метеоролога, наступление циклона жители Крыма ощутят уже под конец вторника. Солнце затянется густыми тучами, а по утрам можно будет увидеть туман и иней. В некоторых районах возможны небольшие дожди. С каждым днем температура будет понижаться на один-два градуса. Так, к 7 и 8 марта погода будет неустойчивой, так как Крым остается в области пониженного атмосферного давления.