Участок для погребения евреев обустроят на Заельцовском кладбище в Новосибирске

Информацию о создании нового квартала на муниципальном Заельцовском кладбище опубликовали на официальном портале мэрии Новосибирска.
— Создать вероисповедальный участок в границах квартала 75И общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское» предполагаемой площадью 13200 квадратных метров, предназначенный для будущего погребения умерших или погибших, принадлежащих к конфессии ортодоксальный иудаизм, с соблюдением соответствующих религиозных обрядов, — указано в профильном постановлении городской администрации.
Заявление было подано заявления местной религиозной организацией ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская община “Бейт Менахем”. Ее глава Александр Круглов дал комментарий “Прецеденту” по поводу создания вероисповедального участка.
— Это большое событие для нашей еврейской общины, что у нас появился свой новый участок. Мы долго над этим работали. Хотим поблагодарить мэрия нашего города, которая предоставила эту территорию. Здесь мы планируем производить захоронения, согласно еврейским традициям и еврейской культуре. Потому что в последнее время мы столкнулись с такой проблемой, что евреи выбирают кремацию, а это категорически запрещено религиозными традициями, — отметил Александр Круглов.
Руководитель общины подчеркнул, что на участке проведут полное благоустройство и будет постоянно поддерживаться порядок, чтобы родственники могли проститься или навестить усопших не испытывая дискомфорта в бытовом плане. По словам нашего собеседника, на Заельцовском кладбище уже есть квартал, для людей которые исповедуют иудаизм, но он небольшой и к тому-же переполнен захоронениями.
— У нас в 2020 году был принят порядок о создании вероисповедальных и воинских участков на общественных кладбищах города Новосибирска. После издания этого документа массовые религиозные организации вправе обращаться в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства (мэрии) о создании вероисповедального участка. Впервые создан в Новосибирске такой участок религиозной организации ортодоксального иудаизма — общины «Бейт Менахем». Ранее для данной конфессии вероисповедальные участки не создавались. Однако в 2022 году на Гусинобродском кладбище нами уже создавались два вероисповедальных участка для мусульманской общины. Поэтому такой опыт у нас есть, — проинформировал редакцию «Прецедента» председатель комитета организации работы услуг в ритуальной сфере мэрии Новосибирска Николай Ветелкин.
Кроме того, по словам Николая Ветелкина, заявление о создании своего вероисповедального участка на Заельцовском кладбище недавно поступило от Русской Православной Церкви.