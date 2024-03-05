Участок для погребения евреев обустроят на Заельцовском кладбище в Новосибирске

— У нас в 2020 году был принят порядок о создании вероисповедальных и воинских участков на общественных кладбищах города Новосибирска. После издания этого документа массовые религиозные организации вправе обращаться в департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства (мэрии) о создании вероисповедального участка. Впервые создан в Новосибирске такой участок религиозной организации ортодоксального иудаизма — общины «Бейт Менахем». Ранее для данной конфессии вероисповедальные участки не создавались. Однако в 2022 году на Гусинобродском кладбище нами уже создавались два вероисповедальных участка для мусульманской общины. Поэтому такой опыт у нас есть, — проинформировал редакцию «Прецедента» председатель комитета организации работы услуг в ритуальной сфере мэрии Новосибирска Николай Ветелкин.