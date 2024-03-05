В Новосибирске назвали самые распространенные нарушения ПДД

Так, чаще всего водители не соблюдали скоростной режим — 207 821 нарушение. На втором месте расположились нарушения рядности — когда водители не соблюдали требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Было зафиксировано 16 988 таких случаев. На третьем месте — проезд на запрещающий сигнал светофора. Всего было выявлено 10 879 случаев.