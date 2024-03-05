Теплоход «Соталия-1» отправят из Нижнего Новгорода в Калининград

По данным областного правительства, на период опытной эксплуатации судно было передано нижегородскому ООО «Водолет». Этот период завершен и «Соталию-1» увезут из Нижнего Новгорода.



Организацией перевозки занимается астраханское ООО «Крейн марин контрактор». По данным портала госзакупок, компания готова заплатить до 3,67 млн руб. за перевозку судна с территории нижегородского судостроительного завода «Красное Сормово» в Калининград, на АО «Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”».



Перевезти «Соталию-1» планируется автомобильным транспортом. Балтийское море автопоезд с судном пересечет на пароме Усть-Луга — Балтийск. О причинах отправки судна из Нижнего Новгорода в Калининград и о том, вернется ли оно обратно, не сообщатся.



Как писал «Ъ-Приволжье», прогулочное судно «Соталия-1» было построено в Калининградской области по заказу Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). В 2022 году его передали Нижегородской области, а в 2023 году, после оформления необходимой документации, судно вышло на городские маршруты.



Ранее глава ОСК Алексей Рахманов, отмечал, что пока «Соталию» планируется использовать для экскурсий, но в перспективе судно может курсировать между поселками с низкой транспортной доступностью. В 2023 году господин Рахманов оценивал стоимость одного судна в 100 млн руб. при серийном производстве от 10 штук.



Андрей Репин.