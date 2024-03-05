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Погрелись — и хватит: в Челябинской области похолодает до −25 градусов

В Челябинской области температура опустится до −25 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 87% 760 мм рт. ст. +11°

В Челябинскую область идет похолодание, жителей региона предупредили о морозе до −25 градусов.

Холодно будет в темное время суток. В ночь на среду 6 марта температура опустится до −6, −11, а в низинах до −16 градусов. В ночь на четверг уже будет −18, −23. А в ночь с 7 на 8 марта прогнозируют −15, −20 градусов, в низинах — до −25.

Днем температура воздуха прекратит подниматься выше нуля. 6 марта будет −1, −6. А в следящие два дня метеорологи ожидают −3, −9 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, с 10 марта на Южном Урале начнутся снегопады.