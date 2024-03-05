Собянин открыл 50-й московский городской вокзал «Лианозово» МЦД-1

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы проводились в два этапа. В рамках первого этапа проекта был сделан перенос ж/д станции на 350 м в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и северного подземного вестибюля, открытых в сентябре 2023 года одновременно с новой станцией метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Северный вестибюль был интегрирован со входом на станцию метро и строящимся пешеходным переходом через Лианозовский проезд. В результате пассажиры могут сделать пересадку на метро всего за две-три минуты, не выходя на улицу.