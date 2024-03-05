Собянин открыл 50-й московский городской вокзал «Лианозово» МЦД-1

«Сегодня вторая очередь этой стройки большой, в основном, завершилась, и Москва получила свой 50-й вокзал на Московских центральных диаметрах. Это, конечно, хороший подарок для жителей. Я надеюсь, что улучшит транспортную доступность в четырех районах Москвы», — сказал Собянин.
В свою очередь заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Олег Тони добавил, что новый вокзал соответствует всем требованиям.
«С 2021 года приступили к строительству, без остановки движения. Сделали замечательный новый вокзал, который отвечает всем самым современным требованиям. Это и безбарьерная среда, и хорошее освещение, и санитарно-бытовые условия. Так быстро все меняется в Москве. Так быстро преображается и Москва, и железная дорога. Каждая городская электричка — это совершенно новая услуга, комфортная среда, и это то, что нам еще впереди предстоит делать», — сказал Тони.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы проводились в два этапа. В рамках первого этапа проекта был сделан перенос ж/д станции на 350 м в сторону Московской области со строительством двух новых пассажирских платформ и северного подземного вестибюля, открытых в сентябре 2023 года одновременно с новой станцией метро «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии. Северный вестибюль был интегрирован со входом на станцию метро и строящимся пешеходным переходом через Лианозовский проезд. В результате пассажиры могут сделать пересадку на метро всего за две-три минуты, не выходя на улицу.
В марте 2024 года в рамках второго этапа завершилось строительство южного подземного вестибюля, благодаря которому время пересадки между МЦД и наземным городским транспортом сократилось в четыре раза.
В 2024 году будет завершено благоустройство прилегающей к вокзалу «Лианозово» территории. Также на текущий год намечено завершение строительства и реконструкция еще восьми объектов пассажирской ж/д инфраструктуры, среди которых вокзалы, вестибюли.