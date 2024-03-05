Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

Кроме того, начиная с 2015 года в Москве в 13 раз уменьшилось количество краж и угонов автомобилей — с 8739 до 676 случаев в год. Этому способствует специальное программное обеспечение «Паутина» — система для розыска автомобилей с помощью камер фотовидеофиксации, разработанная в столице при поддержке Правительства Москвы. На сегодняшний день к ней подключены все регионы страны за исключением новых территорий.