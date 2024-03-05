Новые турникеты установили на станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе метро.
В декабре турникеты были заменены на станции «Площадь 1905 года». Следующая на очереди станция метро «Проспект Космонавтов». Работы намечены на апрель.
«МК-Урал» ранее писал, что екатеринбургский метрополитен к концу 2024 года намерен отказаться от оплаты проезда жетонами. Их заменит оплата билетов QR-кодами.
По жетонам Московского метрополитена оплата проезда была введена 30 лет назад. Она заменила плату монетами.
На новых турникетах доступна оплата банковской картой, жетоном, транспортной картой, картой «Уралочка».
Всего в метро Екатеринбурга будет установлено 104 таких турникета. Последние поставят на станции «Чкаловская».