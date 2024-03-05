Победители акции «Миллион призов» могут потратить выигрыш на благотворительность

Победители акции смогут направить выигранные баллы в один из благотворительных фондов-партнеров, которые помогают людям с ограниченными возможностями, детям с тяжелыми заболеваниями и малоимущим семьям, а также животным в приютах. Всего с акцией сотрудничают более чем 110 таких организаций, среди которых «Справедливая помощь доктора Лизы», «Детские сердца», «Подарок ангелу», «Память поколений» и другие.