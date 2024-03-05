«Вместе и навсегда»: Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Елизавета Туктамышева и другие звезды выступят в «Юбилейном»

— Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу, — сказать огромное спасибо, — говорит Илья Авербух в преддверии старта своей юбилейной программы. — Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни. Мы будем идти вместе столько, на сколько хватит сил. Спасибо всем зрителям за их любовь, преданность и поддержку. Спасибо тем, кто дал мне дорогу в жизнь и открыл мне ее. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовать себя на своем любимом льду.