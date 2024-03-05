В зоопарке Ростова установил памятник бегемоту Рифу

В зоопарке Ростова-на-Дону установили памятник карликовому бегемоту Рифу — питомцу-долгожителю, пережившему естественный возраст своих сородичей почти на 20 лет.
— Скульптурную копию легендарного Рифа в натуральную величину теперь можно увидеть на лужайке напротив павильона «Животные Африки», — написали в соцсетях сотрудники ростовского зоосада.
Напомним, в 1973 году бегемота привезли из-за границы в Калининградский зоопарк, там он где обзавелся потомством. В ноябре 1990 года животное перевезли в донскую столицу. Рифа не стало в октябре 2023 года, к этому моменту ему исполнилось 51 год и 6 месяцев.
Гостей Ростовского зоопарка приглашают прогуляться к скульптуре Рифа, а также навестить бегемота Найму.