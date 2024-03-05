В зоопарке Ростова установил памятник бегемоту Рифу

Напомним, в 1973 году бегемота привезли из-за границы в Калининградский зоопарк, там он где обзавелся потомством. В ноябре 1990 года животное перевезли в донскую столицу. Рифа не стало в октябре 2023 года, к этому моменту ему исполнилось 51 год и 6 месяцев.