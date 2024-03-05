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Алиханов: на месте Дома Советов планируется сад цветущих деревьев

Губернатор в очередной раз подчеркнул, что замка на этой территории точно не будет.

Областные власти планируют обустроить на территории Дома Советов сад цветущих деревьев. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарии в соцсети «ВКонтакте».

Один из пользователей в очередной раз предложил реконструировать на указанной территории Королевский замок. «Никакого замка там не будет. Мы уже планируем сделать там сквер с садом цветущих деревьев, — ответил Алиханов. — Замка тут не будет никогда, это не вопрос губернатора».

В начале февраля рабочие разобрали 17 этаж Дома Советов. Его демонтаж начался в мае 2023 года. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 22 июня 2024 года.

Глава областной Службы охраны памятников Евгений Маслов ранее заявил о том, что восстановить в Калининграде Королевский замок не позволяют научный подход и современное законодательство.