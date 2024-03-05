Алиханов: на месте Дома Советов планируется сад цветущих деревьев

Один из пользователей в очередной раз предложил реконструировать на указанной территории Королевский замок. «Никакого замка там не будет. Мы уже планируем сделать там сквер с садом цветущих деревьев, — ответил Алиханов. — Замка тут не будет никогда, это не вопрос губернатора».