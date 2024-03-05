«Только мамой я еще не была!» Бузова предстала на форуме молодежи в Сочи в образе школьного завуча

«В первую очередь нравится Оля как человек, что она добрая искренняя, соцсети ведет сама, показывается свою жизнь, как есть. Она умная и образованная. Очень ждем, что сейчас она покажет свои знания языков», — услышали в толпе корреспонденты «КП»-Кубань.