«Только мамой я еще не была!» Бузова предстала на форуме молодежи в Сочи в образе школьного завуча

В Сочи/Сириусе павильон форума «Знание» ломится от обилия гостей. С утра здесь побывали актеры Милош Бикович и Сергей Безруков. Но вряд ли их аудитория может сравниться по количеству с той, что пришла послушать певицу и светскую львицу Ольгу Бузову. Выпускницу «Дома 2» ждали толпы мальчиков и девочек на улице.
«В первую очередь нравится Оля как человек, что она добрая искренняя, соцсети ведет сама, показывается свою жизнь, как есть. Она умная и образованная. Очень ждем, что сейчас она покажет свои знания языков», — услышали в толпе корреспонденты «КП»-Кубань.
И Ольга явно готовилась к этому разговору с молодежью. Она сильно зачесала волосы, надела очки и костюм в клеточку а-ля завуч в школе. Ей явно хотелось соответствовать высокому (высокому!) званию кумира молодежи, особенно после того, как коллеги по цеху «перепутали двери» и отправились на вечеринку Насти Ивлеевой.
Ее стиль на форуме будто говорил: «время подражания блондинкам в шоколаде прошло».
Свой разговор с поклонниками она начала тоже глубокомысленно.
— Единственную сферу, какую я не попробовала — это стать матерью. И я этого очень хочу, — заявила Ольга.
Дальше — больше. Бузова публично призналась в любви к президенту Владимиру Путину.
Разговор с аудиторией продолжался еще минут сорок.