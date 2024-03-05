Умер актер из «Битвы за Москву» Валерий Юрченко

Уточняется, что актер скончался 19 февраля. В театре отметили, что актерская индивидуальность Юрченко была «необычайно яркой, за годы службы Мельпомене им были созданы десятки разноплановых образов классической драматургии и пьесах современных авторов». «Валерий Иванович Юрченко был гармоничен в сплаве гротеска и трагизма, лиризма и сарказма. И его работы навсегда останутся в памяти благодарных зрителей», — заключили в театре.