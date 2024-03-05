Ракова сообщила о заявках из девяти регионов на подключение к московским ИИ

Доступ к платформе был открыт 15 февраля 2024 года.
— Мы используем эти технологии уже четыре года, и они доказали свою эффективность… За короткое время к нам уже поступили заявки от медицинских организаций из девяти регионов, среди которых Республика Башкортостан и Московская область, — отметила заммэра.
Анастасия Ракова добавила, что подобные алгоритмы ИИ позволяют отмечать на снимках области предполагаемых патологий при помощи цвета, а также производят их измерения, необходимые для вынесения пациенту диагноза.
В середине февраля столица открыла доступ к специальной платформе с сервисами искусственного интеллекта для медицинских учреждений из субъектов РФ. С ее помощью медики смогут дистанционно анализировать лучевые исследования, используя умные алгоритмы, которые применяют в Москве.
Недавно специалисты Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы создали первый открытый набор данных по компьютерной томографии головного мозга.