В Воронеже Чайковский похвалил «Лебединое озеро»

В понедельник, 4 марта, на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский предложил оркестру Воронежского концертного зала сыграть на своем концерте в Мариинском театре. Это культурное действо пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2024 года. Губернатор выразил готовность помочь оркестру с проживанием и оплатой дороги в Северную столицу.
Александр Чайковский также сказал, что он впервые посетил Воронеж, но успел побывать в Воронежской филармонии и Театре оперы и балета. Он похвалил труппу воронежского балета «Лебединое озеро».
Напомним, на той же встрече Чайковский высказал идею проведения в Воронеже в 2025 году фестиваля русской музыки. Губернатор поддержал это предложение.