В Воронеже Чайковский похвалил «Лебединое озеро»

В понедельник, 4 марта, на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевым председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский предложил оркестру Воронежского концертного зала сыграть на своем концерте в Мариинском театре. Это культурное действо пройдет в Санкт-Петербурге осенью 2024 года. Губернатор выразил готовность помочь оркестру с проживанием и оплатой дороги в Северную столицу.