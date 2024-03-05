Сити-менеджер Таганрога рассказал, как в городе ведется весенняя уборка

В Таганроге составили подробный график весенней уборки города, сейчас работы в самом разгаре. Об этом в Telegram рассказал глава городской администрации Андрей Фатеев.
— Продолжается уборка. Территории приводят в порядок коммунальные службы, местные предприятия и организации. Основное сейчас — очистка прибордюрной части дорог от грязи, — рассказал Андрей Фатеев.
Весеннюю уборку, по словам сити-менеджера, провели уже более чем на 30 участках в районе проезжих частей. Полностью очистить улицы от прибордюрной грязи должны в первой декаде марта.
Добавим, параллельно с этими работами многие таганрожцы также начали приводить в порядок придомовые территории. Власти просят всех не складировать срезанные ветви деревьев около контейнеров, такой мусор нужно утилизировать самостоятельно через специализированную организацию или регионального оператора.