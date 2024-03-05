Сити-менеджер Таганрога рассказал, как в городе ведется весенняя уборка

Добавим, параллельно с этими работами многие таганрожцы также начали приводить в порядок придомовые территории. Власти просят всех не складировать срезанные ветви деревьев около контейнеров, такой мусор нужно утилизировать самостоятельно через специализированную организацию или регионального оператора.