Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе

«Сегодня до вечера работаю на выезде в Симеизе… Там в рамках федеральной целевой программы (госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года — ред.) идут работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений. Срок — до конца года», — написала Павленко в своем Telegram-канале.