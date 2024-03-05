Когда достроят объекты берегоукрепления в Симеизе

«Сегодня до вечера работаю на выезде в Симеизе… Там в рамках федеральной целевой программы (госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года — ред.) идут работы по реконструкции берегоукрепительных сооружений. Срок — до конца года», — написала Павленко в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в зоне реконструкции объектов берегоукрепления планируется оборудовать пляж. Власти рассматривают варианты обеспечения удобного доступа к нему в будущем.
Реконструкция берегоукрепительных сооружений в Симеизе реализуется в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». К работам приступили в апреле 2021 года. Стоимость контракта — более 300 миллионов рублей.
В феврале 2021 года в Симеизе завершили реконструкцию берегоукрепительных сооружений пляжа «Пионер», которая велась с сентября 2018 года. Стоимость контракта составила 258 млн рублей.