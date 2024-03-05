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Тройню мальчиков назвали Касым, Жомарт и Кемел

В социальной сети вызвало бурное обсуждение всего одна фотография — на ней запечатлен кадр из мероприятия, тұсаукесер, для тройняшек-мальчиков, сообщает ИА El.kz.
Источник: Кадр из виде

Тусау кесер (тұсау кесу) — это древний казахский обычай «перерезания пут». Согласно верованиям, после проведения тусау кесу ребенок приобретает навык уверенного хождения и ощущает твердую почву под ногами. Этот обряд также направлен на укрепление здоровья младенца и защиту его от бед и болезней.

А всеобщее внимание привлекло, помимо того факта, что в семье родились тройняшки, имена детей — Касым, Жомарт и Кемел, которые им дали в честь Президента Казахстана.

В комментариях к видео разразились баталии. Одни пользователи с сарказмом отозвались о выборе имен.

— Господа депутаты, освободите три места в парламенте).

— Нурсултан, мода прошла.

— Вот это многоходовочка.

Другие казахстанцы, и их подавляющее большинство, высказались в защиту выбора миен, а также пожелали паре и детям крепкого здоровья и счастья.

— Какая разница, сами знают… Критиковать только умеете.

— Что за комменты, как хотят, так и называют. И вопрос про квартиру — конечно положено. Попробуйте выносить троих деток потом ещё родить.

— Какая разница, как кого называют, это просто имена, они сами вправе решать, какое имя хотят дать ребяткам. Батыр болсын пацаны.

— У моего сына фамилия Жомарт, имя Кемел. 2012 года рождения).

— Такое счастье: родить троих здоровых детей, счастья и здоровья вам!