Тройню мальчиков назвали Касым, Жомарт и Кемел

Тусау кесер (тұсау кесу) — это древний казахский обычай «перерезания пут». Согласно верованиям, после проведения тусау кесу ребенок приобретает навык уверенного хождения и ощущает твердую почву под ногами. Этот обряд также направлен на укрепление здоровья младенца и защиту его от бед и болезней.