Сколько автомобилей покинуло Алматы после землетрясения

Tengri Auto обратился в пресс-службу Sergek Group, чтобы узнать, так ли это на самом деле. Аналитики Sergek ITS сравнили данные с обычным днем неделей ранее, но не нашли никаких существенных всплесков. Однако сделали интересный вывод. По данным аналитиков, вчерашнее землетрясение не вызвало значительных изменений трафика транспорта по направлению из города в сравнении с обычным днем. Неделей ранее картина была примерно такая же. Для сравнения, 26 февраля в 12 часов дня из города выехало чуть более 6 тысяч машин, также, как и 4 марта в это же время. Дорожники обратились к казахстанским водителям.
«Главным отличием стало не количество выехавших машин, а структура движения внутри города в разрезе часов. Это может быть связано с тем, что после толчков многие родители направились к образовательным учреждениям, чтобы забрать своих детей. Ввиду того, что учащиеся были дома в привычное для окончания занятий время, снизилось количество автомобилей на дорогах в традиционные “часы пик”. Например, в
Кроме того, по словам аналитиков, несмотря на незначительное увеличение уникальных транспортных средств на дорогах города, например в 12:00 часов 4 марта на дорогах было одновременно 167 тысяч автомобилей, что больше чем в такое же время предыдущей недели всего на 5 процентов, наблюдалось уменьшение их передвижений на дорогах, то есть больше машин — двигались меньше. «Здесь важно понимать, события на дорогах — это индикатор активности, из-за пробок и затрудненного движения система Sergek ITS зафиксировала меньше событий. Так, в те же 12:00 часов 4 марта на дороге наблюдалось чуть более 1 миллиона событий (движений — прим.), тогда как неделей ранее в это же время — 1 миллион 133 тысячи событий», — добавили аналитики.
Напомним, сильное землетрясение ощутимостью 5 баллов произошло в Алматы в 11:22. Эпицентр находится всего в 31 километре от города. Занятия в школах, колледжах и вузах были отменены. После основных толчков жители города почувствовали еще несколько афтершоков. Лишь во второй половине дня в ДЧС сообщили, что алматинцы могут вернуться в свои дома.