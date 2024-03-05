Сколько автомобилей покинуло Алматы после землетрясения

Кроме того, по словам аналитиков, несмотря на незначительное увеличение уникальных транспортных средств на дорогах города, например в 12:00 часов 4 марта на дорогах было одновременно 167 тысяч автомобилей, что больше чем в такое же время предыдущей недели всего на 5 процентов, наблюдалось уменьшение их передвижений на дорогах, то есть больше машин — двигались меньше. «Здесь важно понимать, события на дорогах — это индикатор активности, из-за пробок и затрудненного движения система Sergek ITS зафиксировала меньше событий. Так, в те же 12:00 часов 4 марта на дороге наблюдалось чуть более 1 миллиона событий (движений — прим.), тогда как неделей ранее в это же время — 1 миллион 133 тысячи событий», — добавили аналитики.