В Воронежской области запустят четыре новых электрички

Сразу две новых электрички будут ездить по маршруту Воронеж-Рамонь и обратно с 13 по 15 и с 27 по 29 марта. Так, поезд № 6155 будет стартовать со станции Воронеж-1 в 9.38. В Рамонь он прибудет в 11.28. А электричка № 6156 будет отправляться из этого райцентра в 16.40 и приезжать на станцию Воронеж-1 в 18.08. В эти же даты будет отменена электричка № 6648 «Рамонь — Воронеж-1».