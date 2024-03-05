В Воронежской области запустят четыре новых электрички

В марте в Воронежской области будут ездить четыре новые электрички. Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании «Черноземье».
Сразу две новых электрички будут ездить по маршруту Воронеж-Рамонь и обратно с 13 по 15 и с 27 по 29 марта. Так, поезд № 6155 будет стартовать со станции Воронеж-1 в 9.38. В Рамонь он прибудет в 11.28. А электричка № 6156 будет отправляться из этого райцентра в 16.40 и приезжать на станцию Воронеж-1 в 18.08. В эти же даты будет отменена электричка № 6648 «Рамонь — Воронеж-1».
Еще два новых поезда будут ездить также с 13 по 15 и с 27 по 29 марта в Графскую и обратно. Электричка № 6642 будет стартовать из Рамони на эту станцию в 10.19. До Графской она будет добираться в 10.55.
Поезд № 6646 будет отправляться из Графской в 13.10. А в 14.08 он доедет до вокзала «Воронеж-1».