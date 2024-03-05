Техосмотр в феврале прошли более 100 тысяч транспортных средств

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Допуск на участие в дорожном движении в феврале 2024 года получили 108 665 транспортных средств, сообщил на пресс-конференции начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский, отвечая на вопрос Sputnik.
Он обратил внимание, что если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то нынешние цифры — далеко не рекордные.
«В феврале 2023-го было выдано 118 483 разрешения», — уточнил представитель организации.
Михаловский пояснил, что на эти показатели влияет периодичность прохождения техосмотра — кто-то получает разрешение сразу на два года, кто-то — на шесть месяцев. Большинству транспортных средств допуск выдается на год.
«У нас идет колебание: например, 2021 и 2023 годы получше были (если сравнивать с показателями января-февраля 2024-го — Sputnik). Пока есть небольшой минус в сравнении с январем-февралем 2023 года — где-то порядка 11%», — отметил специалист.
За весь прошлый год «Белтехосмотр» выдал более 1,5 миллиона разрешений на участие в дорожном движении. При этом, по информации страховых служб, на данный момент в стране действуют порядка двух миллионов автомобильных страховок.
«Отсюда вопрос: где еще 500 тысяч ездят? Хотелось, чтобы и к нам (на станции диагностики — Sputnik) они тоже заехали», — призвал Михаловский.
Как заявляли ранее в «Белтехосмотре», около 30% автовладельцев ездят по дорогам республики без пройденного ТО.