Создан рейтинг ташкентских школ на основе оценок учителей и учеников

Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента сформировал список 320 школ столицы, для которых и был создан рейтинг. Учебные заведения в нем ранжированы на основе оценок преподавателей и учеников.
В топ-10 столичных школ попали:
1. Школа 158, Мирабадский район.
2. Школа 15, Алмазарский район.
3. Школа 354, Юнусабадский район.
4. Школа 200, Чиланзарский район.
5. Школа 283, Учтепинский района.
6. Школа 39, Шайхантахурский район.
7. Школа 312, Учтепинский район.
8. Школа 5, Юнусабадский район.
9. Школа 297, Учтепинский район.
10. Школа 82, Шайхантахурский район.
Полный список школ доступен на портале открытых данных Ташкента.