В Пермском крае прогнозируют интенсивное наполнение водохранилищ

В Федеральном агентстве водных ресурсов объявили об активизации с 1 марта подготовки к прохождению половодья в регионах страны. Дежурно-диспетчерские службы ведомства приступили к круглосуточной работе.
В Пермском крае планируют провести ледорезные работы на реке Усьве в поселках Мыс и Бобровка, а также на реке Тулве в селе Барде, где нарастание льда может привести к закупорке русел.
По информации Росгидромета, в январе этого года в водохранилища на Волге и Каме поступило 9,7 куб. км воды, что выше нормы на 124%. В феврале приток составит от 7,1 до 9,5 куб. км, что также превышает норму.
«Одной из причин увеличения станут интенсивные осадки, которые пройдут на Волжско-Камском каскаде. В целом по первому кварталу ожидается приток в пределах 25−31,8 куб. км», — пояснили в ведомстве.
Специалисты оценивают обстановку как типичную. На всем каскаде запасы воды в снеге достигли 128%, что будет способствовать наполнению водохранилищ и может привести к затоплениям весной. В верхней части Волги и на Каме водохранилища будут интенсивно наполняться. превышение в январе может достигать 50%. На объеме воды скажутся снегопады.
За комментарием «Комсомолка» обратилась к доктору географических наук, профессору ПГНИУ Андрею Шихову. По его мнению, в Пермском крае с большой вероятностью половодье будет ниже нормы, изменить ситуацию может только экстремальное количество осадков в апреле-мае.
«После прошлогодней рекордной засухи в период с апреля по сентябрь, накопился очень значительный дефицит увлажнения почвы, уровень грунтовых вод крайне низкий. Кроме того, сильного промерзания почвы нынешней зимой по данным Пермского ЦГМС также не было, поэтому талые воды должны уйти в грунт», — пояснил «Комсомолке» Андрей Шихов.