В Пермском крае прогнозируют интенсивное наполнение водохранилищ

Специалисты оценивают обстановку как типичную. На всем каскаде запасы воды в снеге достигли 128%, что будет способствовать наполнению водохранилищ и может привести к затоплениям весной. В верхней части Волги и на Каме водохранилища будут интенсивно наполняться. превышение в январе может достигать 50%. На объеме воды скажутся снегопады.