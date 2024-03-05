В Крыму объем добычи рыбы уменьшился почти втрое за 10 лет

В 2014 году объем добычи составлял 15,6 тысячи тонн. Спустя два года этот показатель стал рекордным за 10 лет — 20,3 тысячи тонн. Далее до 2022 года объемы добычи водных биоресурсов как росли, так и снижались. Это было связано с погодой и снижением промысловой нагрузки из-за длительного ремонта крупных рыбопромысловых судов.