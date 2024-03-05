В Крыму объем добычи рыбы уменьшился почти втрое за 10 лет

За 10 лет объем добычи рыбы и других водных биоресурсов в Крыму уменьшился почти в три раза. Об этом сообщили в республиканском Министерстве сельского хозяйства.
В 2014 году объем добычи составлял 15,6 тысячи тонн. Спустя два года этот показатель стал рекордным за 10 лет — 20,3 тысячи тонн. Далее до 2022 года объемы добычи водных биоресурсов как росли, так и снижались. Это было связано с погодой и снижением промысловой нагрузки из-за длительного ремонта крупных рыбопромысловых судов.
С февраля 2022 года объемы стали снижаться из-за ограничений судоходства, введенных в связи с проведением специальной военной операции. Кроме того, были закрыты основные районы промысла.
— В 2022 году объемы добычи уже составили 7,1 тысячи тонн, а в 2023 году — 5,9 тысячи тонн, — рассказали в Минсельхозе агентству ТАСС.
При этом, как подчеркнули в ведомстве, за 10 лет более чем в полтора раза выросло количество промысловиков, которые фактически занимаются рыболовством. В 2015 году их было 149, а к концу 2023 года — 235.