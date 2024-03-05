Стал известен талисман Всемирных игр дружбы в Екатеринбурге

Напомним, в Екатеринбурге пройдет 33 мероприятия в рамках соревнований. Так, в список входят дзюдо, синхронное плавание, легкая атлетика; неолимпийские виды — джиу-джитсу, карате, ММА, сумо и масс-рестлинг. К организационным процессам привлекут 3000 волонтеров, которые будут сопровождать участников и регистрировать их. Кроме того, в городе появится специальный перечень отелей для гостей уральской столицы, который составят к концу марта. Не исключено, что в Екатеринбурге на период соревнований изменят маршруты общественного транспорта.