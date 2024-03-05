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Дорожные работы на М-4 в Ростовской области планируют завершить до 30 марта

Дефекты на участках трассы М-4 в Ростовской области пообещали ликвидировать до 30 марта.
Источник: Комсомольская правда

Работы по устранению дефектов на М-4 «Дон» в Ростовской области должны завершить до 30 марта. Именно этот срок предусмотрен контрактами на проведение работ, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

— Ямочность круглосуточно ликвидируют на участке протяженностью около 150 км (с 877 по 1024 км). Привлекли пять подрядных организаций, используется свыше 100 единиц техники и более 200 рабочих-механизаторов, — подчеркнули в госкомпании.

По данным дорожников, с 12 февраля погодные условия не мешали работать. Благодаря этому на отрезке пути с 877 по 1024 км успели заменить более 90 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия.

Вместе с обновленным участком всего к этому моменту привели в порядок больше 130 тысяч кв. метров.

— Самый сложный объект — путь в районе Шахт от 995 до 1007 км. Здесь задачи планируется завершить в середине марта, — добавили в госкомпании «Автодор».

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