В мэрии Екатеринбурга назвали примерные сроки отключения отопления

В городе потеплело, и в квартирах екатеринбуржцев стало жарко. Горожане стали интересоваться, когда в домах отключат отопление, пишет E1.RU. В мэрии напомнили, что отопительный сезон заканчивается в зависимости от погоды.
«Среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Многолетние наблюдения за погодой говорят о том, что это произойдет в первой-второй декаде мая», — цитирует издание пресс-службу администрации.
Ранее сообщалось, что губернатор Евгений Куйвашев ограничил рост тарифов ЖКХ в области. С 1 июля в ряде муниципалитетов плату могут увеличить, однако не больше чем на 9,8%.