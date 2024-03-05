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В мэрии Екатеринбурга назвали примерные сроки отключения отопления

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 марта, УралПолит.Ru. Отопление в Екатеринбурге отключат, когда среднесуточная температура воздуха будет выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В городе потеплело, и в квартирах екатеринбуржцев стало жарко. Горожане стали интересоваться, когда в домах отключат отопление, пишет E1.RU. В мэрии напомнили, что отопительный сезон заканчивается в зависимости от погоды.

«Среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней подряд. Многолетние наблюдения за погодой говорят о том, что это произойдет в первой-второй декаде мая», — цитирует издание пресс-службу администрации.

Ранее сообщалось, что губернатор Евгений Куйвашев ограничил рост тарифов ЖКХ в области. С 1 июля в ряде муниципалитетов плату могут увеличить, однако не больше чем на 9,8%.

ЖКХ