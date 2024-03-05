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Минобр: набор в вузы Минска будет сокращаться

В ближайшее время вузы опубликуют цифры приема абитуриентов 2024 года, но уже ясно, что бюджетных мест в грядущую вступительную кампанию будет больше, чем платных.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Набор в высшие учебные заведения Минска будет сокращаться в 2024 году, сообщил министр образования Андрей Иванец.

Большое внимание ведомство уделит в этом году региональным вузам.

«Набор в минские вузы будет сокращаться. Региональные вузы — и дальше поддерживаться», — сказал Иванец на заседании коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, его слова передает пресс-служба.

По его словам, это не значит, что минские школьники не смогут получить высшее образование. Министр образования также заявил, что число бюджетных мест будет увеличиваться, а платных — уменьшаться.

В 2023 году вузы планировали набрать 52,2 тысячи абитуриентов, из них 28,4 тысячи — на бюджетную форму обучения. Высшие учебные заведения практически выполнили план приема, недобрав лишь 2% первокурсников.

Сколько вузы Беларуси намерены принять в 2024 году, пока неизвестно. Как правило, контрольные цифры приема публикуются к 1 апреля.