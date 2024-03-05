Минобр: набор в вузы Минска будет сокращаться

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Набор в высшие учебные заведения Минска будет сокращаться в 2024 году, сообщил министр образования Андрей Иванец.
Большое внимание ведомство уделит в этом году региональным вузам.
«Набор в минские вузы будет сокращаться. Региональные вузы — и дальше поддерживаться», — сказал Иванец на заседании коллегии комитета по образованию Мингорисполкома, его слова передает пресс-служба.
По его словам, это не значит, что минские школьники не смогут получить высшее образование. Министр образования также заявил, что число бюджетных мест будет увеличиваться, а платных — уменьшаться.
В 2023 году вузы планировали набрать 52,2 тысячи абитуриентов, из них 28,4 тысячи — на бюджетную форму обучения. Высшие учебные заведения практически выполнили план приема, недобрав лишь 2% первокурсников.
Сколько вузы Беларуси намерены принять в 2024 году, пока неизвестно. Как правило, контрольные цифры приема публикуются к 1 апреля.