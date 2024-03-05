Какие мероприятия пройдут в Астане в честь 8 марта

6 марта в 19:30 в зале филармонии им. Рахмадиева состоится праздничный концерт группы «Жігіттер», посвященный 20-летию коллектива. В этот же день в театре оперы и балета «Астана Опера» состоится праздничный концерт «Ты-моя мелодия», посвященный Международному женскому дню, а в Государственном театре танца «Наз» концерт «Ару ғұмыр».
7 марта в музыкальных школах № 3 им. Серкебаева, № 2 им. Баглановой и средней школе № 16 будут организованы праздничные концерты, посвященный Международному женскому дню 8 марта «Праздник Весны». А в Центре технического творчества покажут концертную программу «Ардакты анашым».
В этот же день в филармонии им. Рахмадиева в 19:30 состоится сольный концерт Нурболата Абдуллина.
8 марта в 18:00 на сцене ГАТТ им. Горького состоится спектакль «Восемь любящих женщин». В Музыкальном театре юного зрителя в 14:00 и в 19:00 поставят спектакль «Алмаз», а также в театре «Жастар» в 19:00 покажут театрализованную концертную программу «Миниатюры любви».
8 марта в 19:30 в филармонии им. Рахмадиева состоится концерт «Тохтар и Бейбит: новая программа», а 9 марта в 19:00 в Конгресс-центре — сольный концерт певицы Инны.
9 марта в 19:30 во Дворце мира и согласия состоится сольный концерт Алишера Каримова. А в 19:00 в филармонии им. Рахмадиева пройдет праздничный концерт театра юмора и сатиры «Шымкент Шоу».
10 марта в 19:00 в филармонии им. Рахмадиева состоится концерт Куандыка Рахима и Альбины Шардаровой «Будем вместе».
Также в преддверии праздника во всех районах столицы пройдет церемония награждения многодетных матерей подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». А в центре социального обслуживания «Қамқор» пройдут праздничные мероприятия, посвященные получателям звания «Қамқор арулары».
Ранее акимат Астаны сообщил, что к Международному женскому дню 8 Марта в Астане порядка 34 тысяч многодетных матерей получат единовременную социальную выплату.