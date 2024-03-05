Какие мероприятия пройдут в Астане в честь 8 марта

6 марта в 19:30 в зале филармонии им. Рахмадиева состоится праздничный концерт группы «Жігіттер», посвященный 20-летию коллектива. В этот же день в театре оперы и балета «Астана Опера» состоится праздничный концерт «Ты-моя мелодия», посвященный Международному женскому дню, а в Государственном театре танца «Наз» концерт «Ару ғұмыр».