Как казахстанцы отдыхают в марте

АЛМАТЫ, 5 мар — Sputnik. В марте 2024-го казахстанцы отдохнут 14 дней. Помимо выходных по субботам и воскресеньям казахстанцы отдохнут четыре дополнительных дня.
В марте в Казахстане отмечаются праздники:
Международный женский день — 8 Марта;
Наурыз мейрамы —
Согласно закону «О праздниках в Республике Казахстан», при совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.
Как отдыхаем на 8 Марта
Международный женский день 8 Марта выпадает на пятницу, поэтому те, у кого пятидневная рабочая неделя, будут отдыхать 8, 9, 10 марта 2024 года.
А у тех, у кого шестидневная рабочая неделя — выходной 8 марта 2024 года, рабочий день 9 марта, выходной 10 марта 2024 года.
Как отдыхаем на Наурыз
Поскольку 23 марта приходится на пятницу, при пятидневной рабочей неделе будет пять дней подряд выходной: 21, 22, 23, 24, 25 марта 2024 года.
При шестидневной рабочей неделе выходные дни будут 21, 22, 23, 24 марта 2024 года, рабочий день — 25 марта.
Таким образом, в марте 2024 года выходными и праздничными днями будут: 8, 9, 10,16, 17, 21, 22, 23, 24, 25,30, 31 марта.