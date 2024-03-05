Черняховску одобрили проект реновации центра города

В зону проектирования входит 12 объектов культурного наследия, однако, по мнению эксперта, принятые проектировщиком решения «не противоречат требованиям обеспечения их сохранности». При этом, подрядчику необходимо будет учесть, что работы в непосредственной близости от них необходимо будет проводить вручную, а также ему придется соблюдать еще ряд условий, указанных в акте.