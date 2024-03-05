Елена Дятлова рассказала о подсветке мостов в Калининграде

В Калининграде почти завершена работа по подсветке четырех городских мостов. Глава администрации Калининграда в своем телеграм-канале назвала это «ювелирной» настройкой, которой занимаются специалисты, отрабатывая разные художественные сценарии.
По словам сити-менеджера, на Высоком, Медовом и Юбилейном смонтировано декоративное освещение центральных пилонов, пролетных конструкций фасадов, подмостового пространства и решеток. На Деревянном подсветили и арки.
Работы выполнены после победы в конкурсе лучших проектов туркода центра города.