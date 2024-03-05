Ограничения коснутся участка автодороги на улице Баумана от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска. Они будут действовать с 18:00 6 марта до 18:00 11 марта.
Уточняется, что движение могут разрешить лишь транспорту, оборудованному спецпропусками.
Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.
«Ъ-Казань».
В центре Казани из-за турнира по горнолыжному спорту ограничат движение
В связи с проведением турнира по горнолыжному спорту в Казани ограничат движение. Проект постановления исполкома.опубликован на сайте мэрии.
Ограничения коснутся участка автодороги на улице Баумана от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска. Они будут действовать с 18:00 6 марта до 18:00 11 марта.