В центре Казани из-за турнира по горнолыжному спорту ограничат движение

Ограничения коснутся участка автодороги на улице Баумана от улицы Профсоюзной до Безымянного спуска. Они будут действовать с 18:00 6 марта до 18:00 11 марта.



Уточняется, что движение могут разрешить лишь транспорту, оборудованному спецпропусками.



Сейчас проект проходит антикоррупционную экспертизу.



«Ъ-Казань».