Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Новгороде стартует 15 марта

Так, в голосовании будут участвовать 39 территорий во всех районах. В Нижегородском и Приокском районах жителям необходимо выбрать среди четыре территорий. В Канавинском, Автозаводском и Сормовском районах для жителей на выбор представлены по пять территорий. В Ленинском и Московском районах нижегородцам предстоит выбрать среди различных скверов.