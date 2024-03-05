Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Новгороде стартует 15 марта

Голосование за объекты благоустройства в Нижнем Новгороде начнется 15 марта. Об этом сообщает мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
Так, в голосовании будут участвовать 39 территорий во всех районах. В Нижегородском и Приокском районах жителям необходимо выбрать среди четыре территорий. В Канавинском, Автозаводском и Сормовском районах для жителей на выбор представлены по пять территорий. В Ленинском и Московском районах нижегородцам предстоит выбрать среди различных скверов.
В Советском районе на голосование выдвинули шесть территорий, а в поселке Новинки представлены два пространства.
Напомним, благоустройство будет выполнено по инициированному Президентом РФ федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».