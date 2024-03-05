За неделю, с 26 февраля по 3 марта, в Самарской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Так, за 9 неделю 2024 года в регионе 16 629 человек заболели ОРВИ. При этом показатель на 10 тысяч населения — 52,9, это выше эпидпорога на 19,4%.