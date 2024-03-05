За неделю, с 26 февраля по 3 марта, в Самарской области увеличилась заболеваемость ОРВИ и гриппом. Так, за 9 неделю 2024 года в регионе 16 629 человек заболели ОРВИ. При этом показатель на 10 тысяч населения — 52,9, это выше эпидпорога на 19,4%.
— Превышение эпидемического порога зарегистрировано в возрастной группе 15 лет и старше на 70,2%, а снижение — в группах: 0−2 года (на 46,1%), 3−6 лет (на 49,1%), 7−14 лет (на 34,8%), — рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 13,5%. Тогда было выявлено 14 645 случаев ОРВИ, а показатель на 10 тысяч населения составлял 46,6.
Результаты лабораторного мониторинга свидетельствуют о том, что в регионе циркулируют грипп А (H3N2), парагрипп, аденовирусы, риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы, РС-вирусов, метапневмовирусы, COVID-19.