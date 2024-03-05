«По информации представителей “Газпром теплоэнерго Краснодар”, из-за особенностей программы нет возможности выставить начисления за тот же месяц», — говорится в публикации.
Желающим получить более точную информацию рекомендуют обратиться по телефонам: 2−87−92, 2−20−43, 2−80−68. Другой вариант — лично прийти в филиал компании в кабинеты № 8 и № 11. Для удаленных обращений предлагается направить письмо на почту: pr.tuapse@kgte.ru.
В администрации добавили, что в Туапсинском филиале «Газпром теплоэнерго Краснодар» принесли извинения за возникшие временные неудобства.
Вячеслав Рыжков.
В Туапсинском районе произошла ошибка при начислениях за тепло за февраль
Из-за сбоя в программе в Туапсинском районе начисления за тепловую энергию за февраль 2024 года были ошибочными. В марте данные начислений будут скорректированы, это отобразится в новых квитанциях, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По информации представителей “Газпром теплоэнерго Краснодар”, из-за особенностей программы нет возможности выставить начисления за тот же месяц», — говорится в публикации.