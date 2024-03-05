В правительстве недовольны, как работает регулирование цен на стоматологические услуги

«Поступающая с мест информация говорит, что нужного эффекта это не дало. Пока», — сказал Головченко на встрече с министром здравоохранения Александром Ходжаевым. Видеофрагмент опубликовала пресс-служба правительства.
Премьер не исключил, что «были допущены какие-то просчеты в подготовке этого решения».
Он подчеркнул, что стоматологические услуги должны быть доступны для всех слоев населения, «но при этом не свалится в уравниловку».
«Главное, чтобы не страдало качество оказания услуг. Должен быть баланс между доступностью и качеством», — резюмировал Головченко.
Напомним, регулирование тарифов на все виды стоматологических услуг было введено 1 ноября 2023 года. Это касается как государственных клиник, так и частных.
В Минздраве заявляли, что после вступления в силу постановления, удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33%, (было 127 рублей, стало 85,6 рублей), сложное удаление зуба — на 42%, (было 479 рублей, стало 278 рублей). Услуга по лечению среднего кариеса должна обойтись на 47% дешевле (было 163 рублей, стало 86,4).