В правительстве недовольны, как работает регулирование цен на стоматологические услуги

В Минздраве заявляли, что после вступления в силу постановления, удаление молочного зуба в среднем станет дешевле на 33%, (было 127 рублей, стало 85,6 рублей), сложное удаление зуба — на 42%, (было 479 рублей, стало 278 рублей). Услуга по лечению среднего кариеса должна обойтись на 47% дешевле (было 163 рублей, стало 86,4).