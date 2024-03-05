Автобусы и трамваи усилят работу из-за футбольного матча в Самаре 8 марта

После того, как игра закончится, на остановку «Улица Алма-Атинская» приедут дополнительные автобусы маршрутов № 1, № 34, № 41 и № 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. А на остановке «Улица Дальняя» болельщиков будут ждать дополнительные автобусы № 1 и № 67, чтобы отвезти их на Мехзавод, Красную Глинку, в поселок Управленческий и микрорайон Крутые Ключи.