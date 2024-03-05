Автобусы и трамваи усилят работу из-за футбольного матча в Самаре 8 марта

В пятницу, 8 марта, «Крылья Советов» сыграют свой первый домашний матч после долгого перерыва в чемпионате. Соперником самарцев станет столичный ЦСКА. Чтобы болельщикам было удобно, в этот день городской транспорт усилит работу, заверили в администрации Самары.
— Непосредственно до конечной остановки «Самара Арена» до начала матча зрителей будут отвозить трамваи № 5, № 11 и № 12, — уточнила пресс-служба горадминистрации.
После того, как игра закончится, на остановку «Улица Алма-Атинская» приедут дополнительные автобусы маршрутов № 1, № 34, № 41 и № 67, которые поедут в сторону проспекта Кирова. А на остановке «Улица Дальняя» болельщиков будут ждать дополнительные автобусы № 1 и № 67, чтобы отвезти их на Мехзавод, Красную Глинку, в поселок Управленческий и микрорайон Крутые Ключи.
При этом дороги возле стадиона обещают не перекрывать.