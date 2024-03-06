В Иркутске создали волонтерскую группу в поддержку участников СВО

— Активисты волонтерского движения занимаются изготовлением теплых носков, окопных свечей, ковриков, чехлов для автомобилей и танков, кукол-оберегов, джинсовых и флисовых верхней одежды. Они также собирают грузы с нескоропортящимися продуктами и средствами личной гигиены, а также собирают денежные средства на закупку необходимых материалов. Кроме того, волонтеры упаковывают губки из текстильного материала в индивидуальные вакуумные пакеты, предварительно пропитывая их специальным гелем для использования в условиях «сухого душа», — говорят в администрации Иркутска.