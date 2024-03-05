Снег и туман: какой будет погода в Казахстане 6 марта

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе и севере страны прогнозируется снег.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов прогнозируются осадки, в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра за исключением восточных регионов страны.
Штормовые предупреждения
На востоке, в центре Актюбинской области ожидается туман.
В районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный порывы 15−20, временами 25 м/с.
На севере, юге, в центре Западно-Казахстанской области ожидается туман.
Днем на севере, западе Костанайской области ожидается низовая метель. На юге, востоке области туман.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 0−2 градуса мороза, днем 11−13 градусов тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 градусов мороза, днем 5−7 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 4−6 градусов мороза.