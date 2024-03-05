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В Беларуси начнут выдавать «электронные талоны» на техосмотр — узнали, когда

Электронные разрешения о прохождении техосмотра планируют выдавать с апреля-мая. Об этом заявил начальник управления организации государственного технического осмотра УП «Белтехосмотр» Михаил Михаловский, пишет газета «СБ. Беларусь сегодня».
Источник: Смартпресс

По его словам, в данный момент дорабатывается программное обеспечение. Ранее сообщалось, что переход на цифровые разрешения начнется в январе текущего года.

Процедура будет осуществляться через единый портал электронных услуг. Пользователи смогут создать личный кабинет. Большая часть информации об автомобиле будет автоматически загружена из базы данных МВД.

Можно будет добавить недостающие справки и документы в виде цифровых копий. Там же будет храниться вся информация об автомобиле и пройденных процедурах.

Ранее Смартпресс писал, что в Беларуси увеличат срок действия водительских прав.