Эксперт объяснил, почему в Красноярске участились скандальные вечеринки

Казалось, после задержания около двух десятков трансвеститов из бара «Elton» в конце декабря, все должны были понять — подобные шоу красноярцам не по нраву. Но скандалы посыпались один за другим. В преддверии священного для многих россиян праздника — Дня Защитника Отечества в «Элтоне», который собирались к тому моменту закрыть, вновь прошла «нетрадиционная» вечеринка. После того, как об этом узнала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, она обратилась в полицию. Была проведена проверка, в том числе на наличие пропаганды ЛГБТ*. После этого владелец «Elton» заявил о закрытии бара. Скандал он объяснил обидой на администрацию заведения одного из постоянных посетителей, который и поднял шум вокруг праздника.