Эксперт объяснил, почему в Красноярске участились скандальные вечеринки

«МК в Красноярске» узнал у эксперта в сфере шоу-бизнеса краевой столицы, известного диджея Романа Карповича, почему их проводят, несмотря на жалобы горожан.
Казалось, после задержания около двух десятков трансвеститов из бара «Elton» в конце декабря, все должны были понять — подобные шоу красноярцам не по нраву. Но скандалы посыпались один за другим. В преддверии священного для многих россиян праздника — Дня Защитника Отечества в «Элтоне», который собирались к тому моменту закрыть, вновь прошла «нетрадиционная» вечеринка. После того, как об этом узнала руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, она обратилась в полицию. Была проведена проверка, в том числе на наличие пропаганды ЛГБТ*. После этого владелец «Elton» заявил о закрытии бара. Скандал он объяснил обидой на администрацию заведения одного из постоянных посетителей, который и поднял шум вокруг праздника.
«По степени цинизма, шуток ниже пояса, шуток на запрещенные темы и связанных с ЛГБТ* то, что я увидел в баре “Elton” и других клубах нашего города, ни в какое сравнение не идет с тем, что происходило в Красноярске в начале нулевых. Взять тот же “Колорадский папа”. Какие там были пошлые постановки на шоу-программах! Чего только стоила “Нехорошая квартира”. Но тогда смартфоны не могли так снимать видео, как сейчас, и остается доверять воспоминаниям клубных экспертов, таких, как я. Сейчас общество изменилось, люди по-другому реагировать на подобное», — рассказал диджей.
По словам Карповича, представители местного шоу-бизнеса не отреагировали на изменения в обществе и продолжают мыслить категориями почти 20-летней давности. Он добавил, что «голая вечеринка» в Москве тоже вызвала скандал из-за недооценки ситуации в современном обществе.
*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.