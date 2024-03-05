Какие мероприятия пройдут в Астане к 8 Марта

6 марта в зале филармонии им. Е. Рахмадиева в 19:30 состоится праздничный концерт группы «Жігіттер», посвященный 20-летию коллектива, в этот же день в театре оперы и балета «Астана Опера» пройдет праздничный концерт «Ты — моя мелодия», посвященный Международному женскому дню, концерт «Ару ғұмыр» — в Государственном театре танца «Наз».