Стоматолог рассказал, какие продукты «расшатывают» зубы

«Каши очень любят прилипать к зубам, как и картофель. Если вы поели кашу или картофель, вы должны понимать: сначала будет мягкий зубной налет, а через 48−72 часа — плотный зубной налет, который сами вы уже не счистите. Он очень быстро, к сожалению, минерализуется и превращается в зубной камень. А зубной камень — это пародонтит, если снятия зубных отложений не происходит. Соответственно, появление патологических зубодесневых карманов, далее — потеря круговой связки зуба, прогрессирование убыли костей, расшатывание зубов вплоть до их потери», — предупредил эксперт.